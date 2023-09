Lidé se bojí chodit ven, nazývají nás havětí, popisuje “vyoutovaný” slovenský novinář

"Co se týká politologů a komentátorů, tak většina z nich se shoduje v tom, že pokud se k moci vrátí Směr, znamená to konec demokracie na Slovensku a konec vyšetřování citlivých kauz," předpovídá slovenský novinář Rastislav Iliev, co by znamenal návrat strany expremiéra Roberta Fica do čela státu. Jaká témata slovenským volbám dominují? A skutečně se hraje o charakter státu?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:43 - 3:58 Jak by Rastislav Iliev, slovenský moderátor diskusního pořadu V politike televize TA3, popsal aktuální předvolební situaci na Slovensku? Proč se i s kolegy z jiných redakcí shodli na tom, že letošní kampaň je nudná? 3:58 - 8:55 Co radí lidem, kteří se na něj obrací s prosbou o radu, koho volit? Mají letošní předčasné volby nějaké hlavní téma, které dominuje volebním programům? 8:55 - 14:43 O tom, jak se Iliev staví k nenávistným komentářům slovenských politiků na adresu LGBTQI+ menšiny, které je on sám součástí. A jaký mají takové projevy ve veřejném prostoru vliv na celospolečenské nálady? 14:43 - 20:53 Jde v těchto volbách skutečně o charakter státu? Co by pro Slovensko, potažmo pro Evropu znamenal návrat Ficova Směru? 20:53 - 26:27 Hrozila by po případné Ficově výhře Slovensku mezinárodní izolace? Jak by to ovlivnilo pomoc Ukrajině, když Fico razí myšlenku, že by neposlal Ukrajině ani náboj? Dokážou podle Ilieva Češi Slovákům porozumět? 26:27 - 29:21 Iliev svůj coming out učinil po vraždě v bratislavském klubu Tepláreň veřejně v televizním pořadu, který moderuje, a vyzval další veřejně známé osoby, aby se k němu přidaly. Měla jeho výzva nějakou odezvu? Co by podle něj pomohlo slovenské queer komunitě?

