Nejhorší scénář pro Slováky: Přijít může diktatura, to nejde vyloučit, říká exministr

"Nechápu, na co čekají. Až další důchodce vtrhne se samopalem na Úřad vlády a postřílí půlku ministrů? Kdy rezignovat, když ne teď," říká na konto slovenského ministra vnitra po útoku na premiéra Roberta Fica bývalý ministr zahraničí Slovenska Rastislav Káčer. Jak moc útok na předsedu vlády zemi změní? Proč je slovenská společnost tak rozdělená a jaké poučení z toho plyne pro Česko?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-05:39 Jaká byla Káčerova bezprostřední reakce na atentát na slovenského premiéra Roberta Fica? Jak hlubokou ranou pro Slovensko je už třetí útok střelnou zbraní za posledních šest let? A jaké ponaučení si z toho Česko může vzít?

05:39-12:22 Jaká je po atentátu na Slovensku atmosféra? V jak hluboké krizi nyní Slovensko je a jaké následky si z atentátu na premiéra odnese? Může se aktuální situace vzhledem k míře nenávisti ve společnosti vymknout kontrole?

12:22-17:10 Co se stalo, že jsou příkopy mezi slovenskou společností tak hluboké? Dá se to ještě napravit? Jak Káčer rozumí bezprostřední reakci vládních politiků, kteří z útoku obvinili média a politickou opozici? A měl by rezignovat ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok?

17:10-19:45 Jak vážně je potřeba brát výhrůžky předsedy Slovenské národní strany Adreje Danka týkající se změn ve vztahu k médiím i opozičním politikům? Jaký nejhorší scénář si Káčer umí pro Slovensko představit?

19:45-26:28 Kdo nyní převezme Ficovy pravomoci? Nastane boj o moc? Co jsou zač Slovenští branci, se kterými se měl útočník vyfotit? Souhlasí Káčer se slovenskou prezidentkou, která označila atentát za útok na demokracii? A co podle něj doteď zdobilo slovenskou demokracii?