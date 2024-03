Novinářka popsala "bolestivou" práci na německé farmě: Lidé končili i na sále

"Šest hodin nás nepustili na záchod, nesměli jsme se najíst ani napít," popisuje práci na jedné z německých farem novinářka Saša Uhlová. O podmínkách na ní, v irském hotelu, ale i o práci pečovatelky ve Francii, natočila dokument Hranice Evropy, kde popisuje, v jak těžkých podmínkách musí pracovat v Evropě někteří lidé z Východu. Jaká zkušenost byla nejhorší? A kdy se novinářka přestala ovládat?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:07-03:27 Jak poznala své limity a kde si Uhlová sáhla na dno, když zkoumala, v jak těžkých pracovních podmínkách Východoevropané pracují v zemích, jako jsou Německo, Francie nebo Irsko?

03:28-05:53 Proč se Uhlové stejně nejhůře pracovalo v drůbežárně v Česku a jak jí při práci na německé farmě pomáhaly vztahy s kolegy?

05:54-09:44 Co vše za práci musela na zemědělské farmě v Německu odvádět? Vrátila by se tam? Proč byla dřina svým způsobem osvobozující?

09:45-12:10 Co motivuje Polky, které za prací do Německa jezdí, aby na několik let opustily své rodiny? Mají možnost volby? A jakou roli hraje na pracovišti alkohol?

12:11-15:12 Jak Uhlová při natáčení dokumentu zvládala odloučení od rodiny a jak to zvládala její rodina? Zvládli se lidé přizpůsobovat pracovním podmínkám a proč si je někdy ještě zhoršovali? Myslí si, že to, co zažila, patří v Evropě k těm nejhorším druhům práce?

15:13-16:06 Co Uhlovou při sledování tématu levné práce motivuje? Bylo pro ni těžké udržet před kolegy práci novinářky v tajnosti? A podezírali ji někdy?

16:07-19:44 Může za špatné pracovní podmínky život v kapitalismu? Chtěla by žít v jiném systému? A jak moc je pro Polky, které v dokumentu sleduje, práce ve špatných pracovních podmínkách dobrovolná?

19:45-22:44 Jak by vypadal "ideální svět" podle Uhlové? Je zrušení zaručené mzdy problém? A jak najít rovnováhu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem?

22:45-24:00 O práci novinářky na nové knížce o české integraci Ukrajinců. Jak si vedou? A dělá stát pro jejich zaměstnávání dost?