Jsou mnohem horší věci než penicilin, které nám mohou dojít, varuje lékárník

“Nedostatek léků, jak se posledních deset měsíců projevuje, je něco, na co si musíme zvyknout. Starost bychom si měli ale dělat s tím, že dojde něco úplně zásadního,” říká bývalý prezident České lékárnické komory Stanislav Havlíček. Chybějící penicilin v lékárnách lze podle něj snadno nahradit. Čím? Co si v lékárně nikdy nenechat prodat? A jak se liší přístup k lékům v Česku a v Africe?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:35 - 3:02 Co by podle lékárníka Stanislava Havlíčka nemělo chybět v domácí lékárničce? Co podle něj signalizuje dlouhodobý nedostatek některých léků?

3:02 - 6:50 Jako lékárník byl Havlíček na několika misích organizace Lékaři bez hranic - jak řešil nedostatek léků tam a jak se situace liší od zkušeností Evropy? Jsou nějaké nemoci, které u nás už ani nevídáme a které jinde pořád zabíjejí?

6:50 - 8:52 Jakou roli hraje v zemích, ve kterých Havlíček působil, přírodní medicína? Co bychom si z ní měli vzít i k nám do Evropy?

8:52 - 13:06 Proč je podle Havlíčka budoucnost nedostatku některých léků politickým rozhodnutím a otázkou peněz? Vyřeší něco navrhovaná změna zákona?

13:06 - 16:55 Jaké jsou mechanismy nelegálního vývozu léků, které někteří provozovatelé lékáren redistribuují dál do Evropy? Jak by se měli podle Havlíčka takoví provozovatelé postihovat?

16:55 - 21:37 Které potravinové přípravky má podle Havlíčka smysl užívat a kdy a proč je jinak obchod s potravinovými doplňky jen byznys?

21:37 - 25:15 Čím je lepší si potenciálně chybějící vitaminy nahrazovat a na co třeba dát při výběru potravinových doplňků pozor, abychom měli jistotu o jejich účinnosti?