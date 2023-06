Rusista: Dobytí Kremlu? Nevěřte pohádkám. Fašista Prigožin usiloval o něco jiného

"Pravděpodobně nikdy nešlo o dobývání Kremlu. To je taková pohádka jako z akčního filmu, která je nerealistická," popisuje rusista Tomáš Glanc, co se stalo o víkendu v Rusku. Povstání Wagnerovy armády a jejího šéfa Jevgenije Prigožina nakonec do Moskvy nedošlo, ale následky rozhodně zanechá. Jaké? A jak se k situaci postaví Vladimir Putin? V jakém stavu je teď jeho Rusko?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:35-3:38 Jak by rusista Tomáš Glanc pojmenoval situaci, která se o víkendu odehrála v Rusku? 3:38-9:50 O možných motivacích vůdce wagnerovců Jevgenije Prigožina a o tom, proč otočili a stáhli se. 9:50-13:54 Můžeme říct, čím běloruský prezident Alexandr Lukašenko situaci zvrátil? Jakou reakci lze očekávat od Vladimira Putina? 13:54-16:40 Má teď Putin v Rusku reputační problém? 16:40-20:23 Proč se situace, která o víkendu nastala, nedala předpovídat a je možné, že se v budoucnu zopakuje něco podobného? 20:23-24:21 Blížíme se podle Glance ke konci putinovského Ruska?

