Kopta: Příťa nebo čokoška? Zažíváme genocidu jazyka. Je to odporný, až mě to vzrušuje

"Osud mi nadělil příležitost různě odbíhat od jednoho k druhému podle toho, co zrovna se namane," říká herec Václav Kopta k tomu, že hraje v divadle i v kapele, moderuje, ale má za sebou i kariéru řidiče autobusu. V České televizi je teď jedním z průvodců úspěšného pořadu Peče celá země. Co diváky na show láká? Jak se pozná dobrý hudební text? A čím se podle něj "kazí" čeština?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:35-2:44 Václav Kopta je herec, muzikant, textař, moderátor a byl i řidičem autobusu - v jaké z těchto profesí se cítí nejlíp?

2:44-8:45 Jak fungoval jeho domácí autobusový trenažér, který měl v mládí, a proč to byl zároveň i test skutečné lásky pro jeho partnerku? Jak se míjela realita řidiče autobusu s jeho představou z dětství?

8:45-14:08 O tom, jak přistupuje k pečení jediné bábovky, kterou umí, a jestli by s ní uspěl v pořadu Peče celá země. Do jaké míry mohou aktéři televizní show při tvorbě improvizovat, a co je naopak přísně dáno licencí?

14:08-16:47 Co se děje s jídlem, které po show zbude? V čem se změnil styl pečení oproti tomu, co zná Kopta z dětství?

16:47-19:12 Proč je podle Václava Kopty pořad Peče celá země tak oblíbený?

19:12-23:03 O tom, co zatajil tvůrcům filmu Sněženky a machři. Co ze své filmografie považuje za "skutečný klenot"?

23:03-26:05 Jak se učí hrát na hudební nástroje, když neumí noty? O tom, co mu řekl jeho otec, známý textař, na jeho první text. Jak se staví ke kritice svých výstupů? A trpí, když poslouchá některé české písničky a české texty?

26:05-30:04 Proč je rád, že se jeho otec nedožil "masakru češtiny", a v čem tenhle masakr spočívá? Myslí si, že textaře někdy nahradí umělá inteligence?