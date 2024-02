Marhoul: Viděl jsem hrozné věci. Je třeba strašit válkou a nestrkat hlavu do písku

"Válku a její absolutně hrůznou podobu je třeba lidem přibližovat a díky tomu i v nich vzbuzovat empatii a vůli dál pomáhat," říká režisér a major v záloze Václav Marhoul k tomu, jak moc si Češi uvědomují realitu dění na Ukrajině napadené Ruskem. Proč by za obránce dnes už nešel bojovat a jak jinak je podporuje? A reflektuje současný film dostatečně, co se odehrává ve světě?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:38-3:50 Bude se režisér a scenárista Václav Marhoul opět pokoušet jít bojovat za Ukrajinu? Jak velkým problémem bude pro napadenou zemi skutečnost, že se jí nedaří nabírat brance? Co budou pro Rusko a Ukrajinu do budoucna znamenat velké lidské ztráty?

3:50-10:00 Jak jsou na tom podle Marhoula s odhodláním bránit svoji zemi Češi? Myslí si, že by se takových lidí našlo dost? Jak se dívá na opozici, která vládě vyčítá pomoc Ukrajině "na úkor vlastních"? Co se dá podle Marhoula dělat s tím, aby lidé neztráceli sílu pomáhat a proč si myslí, že je naopak důležité "strašit válkou".

10:00-12:50 Co pro Marhoula znamená "člověčina" a jakou roli v tom hraje empatie a představivosti? Proč je pro režiséra těžké přenést na ostatní lidi jeho zážitky z války a proč takové hrůzy nechtějí lidé vidět ani slyšet?

12:50-15:40 Jak se člověk může vyrovnat s tím, aby nenadržoval žádné straně, která páchá utrpení? V čem vidí problém v současném vnímání konfliktu mezi Izraelem a Hamásem?

15:40-19:28 O tom, jak by podle Marhoula mohl vypadat svět, kdyby ve válce na Ukrajině zvítězilo Putinovo Rusko. Co by naopak považoval za prohru Ruska a může Putin něco takové jako prohru vůbec dopustit?

19:28-25:45 Proč se Marhoulovi nepodařilo vybrat peníze na zbraně pro Ukrajinu skrz herce z filmu Nabarvené ptáče a na co naopak přispěli bez problémů. Co při práci na filmu zjistil o tom, jak se v člověku rodí dobro a zlo? Dosáhl film mezi diváky takového úspěchu, jaký čekal?

25:45-28:30 Sleduje režisér současnou českou tvorbu? Kde se jí daří dostatečně reflektovat problémy dnešního světa a kde naopak nikoliv? O čem bude jeho příští film a kdy ho budeme moci zhlédnout?

28:30-31:02 Hrozí Marhoulovi vyhoření? Jak se dívá na postavu, kterou ztvárnil v seriálu Dobré ráno, Brno! A co plánuje dělat, až skončí s režírováním?