"Karty se mnou komunikují." Neužil otevřeně o vykládání tarotu i krizi po čtyřicítce

"Jsem přesvědčený, že v kartách je vložená nějaká energie, a pokud se na to dokážete naladit, tak vám něco vysílají," přiznává herec Václav Neužil, proč má tak blízko k tarotu a vykládání budoucnosti. Proč je přesvědčený, že život se neodehrává jen na zemi, a jak si představuje ten v budoucnosti? Co má společné s Emilem Zátopkem a odbojářem Ctiborem Novákem? A co by byl ochotný udělat pro svobodu?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:36-6:40 Jaký má herec Václav Neužil vztah k tarotu? Kdy si naposledy vykládal karty a proč je vnímá jako součást jakési terapie? 6:40-9:18 O tom, jak se dostal k roli ve filmu Bod obnovy, jestli se nebál "českého sci-fi" a co si představuje, že bude dělat v roce 2041, kdy se děj filmu odehrává. Jak se staví k otázce, kterou si kladou hrdinové filmu o tom, jestli člověk má, nebo nemá zasahovat do "božího řádu"? 9:18-13:30 O tom, jestli si myslí, že existuje i jiná forma života než život na Zemi. Zkoušel někdy holotropní dýchání nebo látky navozující jiné stavy? Věří v reinkarnaci? O tom, že si nepředstavuje, co bude dál po smrti, ale myslí si, že to někam bude pokračovat. 13:30-17:55 Pomohl mu v poznání sebe sama něčím i film Emil Zátopek, kvůli kterému podstoupil intenzivní běžecký trénink? Co dal postavě Zátopka ze sebe on? Proč si myslí, že režisér filmu oslovil přímo jeho? 17:55-20:03 Je něco, co by pro roli nikdy neudělal? S čím má problém a proč? 20:03-24:35 Změnila příprava na roli Ctibora Nováka z filmu Bratři nějak jeho pohled na bratry Mašíny? Co si o nich myslí a co by byl on sám ochoten udělat pro svobodu? 24:35-28:54 O tom, jestli už překonal životní krizi a proč mu chybí v českém filmu sebevědomá komedie. Při čem se naposledy pobavil?

