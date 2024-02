Nejsem zlobivé dítě. Rakušan popsal vypjaté chvilky v koalici, "vyčinil" mu i Fiala

"V online prostoru jsem za vrchního zemského cenzora. Do regionů jezdím s tím, že se cenzury nikdo bát nemusí," vysvětluje ministr vnitra Vít Rakušan, proč se rozhodl vyjíždět do regionů s Debatami bez cenzury, kterých se ale účastní i představitelé dezinformační scény. Nevadí mu to? A nestává se z vicepremiéra "zlobivé dítě" vlády? Znamená nedávné dohadovací řízení, že spolu kabinet nekomunikuje?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:38-3:11 Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) o tom, jestli je v Česku cenzura a proč se jeho program v regionech jmenuje Debata bez cenzury. 3:11-6:21 Na některé pozorovatele debaty působí jako bizár - o tom, proč podle Rakušana bizárem nejsou, a o tom, že si nemyslí, že jimi legitimizuje dezinformátory. 6:21-10:05 Bere podle ministra Rakušana vláda téma dezinformací vážně? Co byl krok vedle a co by teď rád v této oblasti podnikl? 10:05-13:51 O tom, jestli premiér Fiala věděl o Rakušanově videu z volejbalové šatny a proč si některé věci raději nevyříkají uvnitř koalice. Čí nápad vůbec video bylo? 13:51-18:35 Věděl premiér Fiala dopředu o jmenování zmocněnce pro euro? Věděl STAN, co tohle jmenování způsobí? Kvůli čemu k němu vůbec resort ministra pro evropské záležitosti přistoupil a proč je podle Rakušana debata o euru důležitá? 18:35-21:25 Mají Starostové v plánu před evropskými volbami otevřít nějaké další téma, které by potenciálně mohlo překvapit jejich koaliční partnery? Bude někdo z vládních kolegů po vzoru Rakušana jezdit na debaty po republice? Jak se v koalici dívají na tyto debaty? 21:25-28:36 O tom, jestli se veřejnost dozví motiv vraha, který loni útočil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Kdy má veřejnost čekat závěry vyšetřování postupu policie? Proč podle Rakušana při pátrání po podezřelém postupovala policie správně? O tom, proč je zpráva vnitřní kontroly policejního prezidia, kterou dostali členové výboru pro bezpečnost, z velké části začerněná a jestli Rakušan viděl verzi bez začernění. 28:36-32:27 O tom, proč má novela zákona o zbraních a střelivu vejít v platnost až v roce 2026 a jestli se některé změny neplánují dříve. Co bude novela obsahovat?