"Na to nejsme zvyklí." Ofenziva Ukrajiny bude masivní a už se blíží, míní analytik

"Domnívám se, že jsme pouze týdny od toho, kdy ukrajinská ofenziva začne, bude to do raného léta. A myslím, že to opravdu bude ofenziva takového typu, na který jsme nebyli dlouhá desetiletí zvyklí," předpovídá postup ukrajinské armády bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza. Jak bude ofenziva vypadat? A o co teď hraje Putin a celé Rusko?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:37 - 4:20 V jaké fázi války se teď nachází Ukrajina podle bezpečnostního analytika Vlastislava Břízy? Prezident Volodymyr Zelenskyj sdělil, že jeho armáda potřebuje na protiofenzivu víc času - kdy můžeme čekat ukrajinský protiútok? 4:20 - 9:06 Co vše Ukrajina potřebuje, aby ofenziva mohla dopadnout úspěšně? V jakém poměru vůči Rusku je na tom s vojenskou technikou? Bylo by pro ni případné získání stíhaček zásadní zlom protiofenzivy? 9:06 - 12:29 Jak zásadní bude podle Vlastislava Břízy úspěch nebo neúspěch téhle protiofenzivy pro další vývoj války? Proč je nutné počkat s ní na správný čas a jak by vypadal její úspěch? 12:29 - 17:56 Na vojenské přehlídce v Moskvě jsme 9. května mohli vidět jediný tank - jak dobře má Západ zmapovanou palebnou a vojenskou sílu Ruska? O čem forma přehlídky svědčí? Co máme číst z Putinova projevu a jak se dívat na jeho plán rozmístit v létě v Bělorusku u hranic s Polskem a Litvou taktické jaderné zbraně? 17:56 - 22:25 Platí pořád, že právě jaderné zbraně jsou pojistkou světového míru? Co by se podle Břízy muselo stát, aby je Putin použil? 22:25 - 27:52 Proč si Bříza myslí, že právě ruská invaze pomohla zformovat jasnou ukrajinskou identitu? O tom, že bychom se měli připravit i na to, že válka může skončit jinak než totálním vítězstvím Ukrajiny. Jak se dívat na problém obyvatel Krymu a jestli je vůbec možné se s Putinem na něčem domluvit?

