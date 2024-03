Bez peněz procestoval USA: Varovali mě, že umřu. Stopnul jsem si i letadlo

"Bez peněz do Los Angeles? I policisté mi řekli: To nedáš, je to blbost. Někdo tě zabije nebo okrade," říká o své cestě z východního na západní pobřeží USA cestovatel Vojtěch Pechar alias Mullet na tripu, který projel Ameriku napříč bez jediného vlastního dolaru. Jídlo, nocleh i peníze mu dávali místní. Jak nebezpečná taková cesta je a na co musí být cestovatel připravený? A bál se vůbec někdy?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:27-1:30 Pechar na Instagramu vystupuje jako Mullet na tripu, jak se ke svému signifikantnímu účesu dostal a nosí ho jenom "na tripech"? 1:30-3:48 Měl v hlavě vytyčenou konkrétní trasu nebo cíle? Kolik lidí ho během cesty dlouhé asi 4500 kilometrů svezlo? 3:48-8:35 Co pro něj byla v Americe největší atrakce? Jak se mu povedlo řídit letadlo? A také o tom, proč ho několikrát kontrolovali policisté. 8:35-10:25 Měl s sebou pro jistotu nějakou finanční zásobu, do které by musel sáhnout? 10:25-16:41 Měl strach sedat k cizím lidem do auta? Stalo se po dobu jeho cesty, že k někomu radši nenasedl? Jak jsou na tom Američané v přístupu ke stopařům? 16:41-21:12 Proč se podle Pechara musí člověk na podobné cestě dostat do mentality bezdomovce? O tom, jakou krizi zažil a v čem měl štěstí v Grand Canyonu. 21:12-25:48 Neměl někdy pocit, že riskuje až moc? Co všechno musí mít s sebou člověk, který by rád podnikl podobné dobrodružství? Kde mu bylo v USA úplně nejlépe a jaký nejsilnější moment si přivezl?