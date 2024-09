Mafiánské praktiky vlády, cenzura. Nechápu, že se to vrací, míní hvězda filmu Vlny

Když slyšel poprvé o novém filmu Jiřího Mádla, který pojednává o roce 1968, jen protočil panenky. "Říkal jsem si: Není to už vyčerpané? Máme k tomu ještě co říct? Pak jsem ale dostal do ruky scénář a po prvních dvou stránkách jsem věděl, že jsem se spletl," říká herec Vojtěch Vodochodský, který ve filmu Vlny ztvárnil hlavní postavu rozhlasového technika Tomáše.

"S Tomášem jsem sympatizoval od začátku, takže si dokážu představit, že bych se zachoval stejně jako on," naráží Vodochodský na kompromisní rozhodnutí hlavní postavy spolupracovat se Státní bezpečností. "Kdybych byl sirotek a měl mladšího bratra, o kterého bych se staral, a dostal bych na výběr mezi ním a politikou, tak jasně, že bych si vybral možnost ho ochránit," zamýšlí se herec v rozhovoru pro Spotlight.

Právě na příkladu smyšlené postavy rozhlasového technika Tomáše zobrazuje film komplexnost minulého režimu, ve kterém lidé nebyli jen hrdiny, nebo záporáky. "Je to hrozně černobílé vidění. Někteří byli postaveni do situace, kdy jim něco hrozilo, někdo vyhrožoval jejich rodině… Výběr tam byl vždy, ale ne pro všechny to bylo takto snadné. Někdy to bylo 'nechci, ale musím'," konstatuje herec.

Dva týdny před českou premiérou vstoupil snímek do slovenských kin. I přes to, že na scénáři začal Jiří Mádl pracovat před více než deseti lety, rezonuje film s aktuálními událostmi v tamní politice. "Slovenská vláda se v rámci cenzury médií a mafiánských praktik trochu vrací do dvacátého století," komentuje Vodochodský. "Může se to stát kdekoliv, i u nás," dodává.

Pozitivní přijetí herec očekává ale i z mezinárodního prostředí. "Zvlášť teď by to mohlo rezonovat kvůli tomu, co se děje na Ukrajině," myslí si a podotýká, že scénář začal vznikat již v roce 2012, tedy ještě před anexí Krymu. "Vůbec to nemělo mít takový podtón, jaký to má teď. Aktuálnost je děsivá a je smutné, že to tak je. Ale děje se to," konstatuje Vodochodský.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-04:06 Co Vojtěcha Vodochodského prvotně otrávilo na zjištění, že budou Vlny o roce 1968? Jak se stalo, že se Vodochodský během natáčení zranil? Věří na náhody nebo na osud? Jaké to je být na plakátech po celé republice?

04:06-08:55 Jak moc se Vodochodskému vryla postava technika Tomáše pod kůži? Představoval si během natáčení, jak by se v takové situaci zachoval on sám? Jak vnímá období socialismu a heslo "jednou komunista, vždycky komunista"? A chybí nám v dnešní době hrdinové?

08:55-12:30 Kdo se Vodochodskému vybaví při slově hrdina nebo hrdinka? Má ve svém životě nějaký vzor? Sleduje politiku a chodí pravidelně volit? Jaký má z dnešní politiky pocit? A myslí si, že to, co se nyní děje na Slovensku, hrozí i České republice?

12:30-16:42 Proč podle Vodochodského přijali lidé normalizaci tak snadno? Co věděl o roce 1968 ze školy? Znal příběh československého rozhlasu už dříve? Je tento příběh podle něj přenositelný i za hranice? A šel by Vodochodský na tento film, i kdyby v něm nehrál?

16:42-23:32 Proč jsou novináři ve většině filmů za záporáky? Jak moc si Vodochodský pouští bulvár k tělu? Ovlivňuje počet sledujících na Instagramu potencionální honorář? Co je větší adrenalin, poker, nebo burza? A stalo se mu někdy, že skončil v minusu?