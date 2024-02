"Musíte je bodnout do zad." Vondra popsal tvrdá jednání v EU o jádro i auta

“Poslední rok ukázal, že unii umíme ovlivňovat. Ale jsou případy, kdy nám všechno utíkalo mezi prsty,” hodnotí 20 let od vstupu do EU postavení Česka v unii europoslanec Alexandr Vondra. Že někteří lidé Evropské unii stále nefandí, je podle ministra pro evropské záležitost Martina Dvořáka důkaz, že něco děláme špatně. Co to je? A jak si dnes mezi státy EU stojíme? A kdy konečně budeme mít euro?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:40-3:31 Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) a europoslanec Alexandr Vondra (ODS) mluví o tom, jak Česko tvořilo za posledních dvacet let Evropskou unii. Jak silný hlas v EU má? Co považují za největší přínos členství v unii?

3:31-9:21 Vidí lidé pozitiva českého členství v EU? Proč se o volby do Evropského parlamentu téměř nezajímají? Co podle Dvořáka a Vondry může tento nezájem zvrátit a jakou účast na volbách do Evropského parlamentu čekají?

9:21-14:47 Co se českým europoslancům povedlo a v čem naopak selhali? Je něco, co by Dvořák a Vondra na Evropské unii rádi změnili?

14:47-18:11 Podle Alexandra Vondry jsme z EU Velkou Británii vyštvali, co si o takovémto názoru na brexit myslí ministr Dvořák?

18:11-21:17 Kdy se podle obou hostů může dostat Ukrajina do Evropské unie jako členská země a co všechno ji čeká, než na její vstup do EU dojde?

21:17-26:58 O potenciálních kandidátech na eurokomisaře - mají Dvořák a Vondra svého favorita, anebo je ještě příliš brzy na jmenování konkrétních lidí? Jaké vlastnosti by měl podle obou hostů mít ideální kandidát na nového českého eurokomisaře nebo eurokomisařku? O tom, jak si oba představují "silné portfolio" českého eurokomisaře a proč se neshodnou na tom, jakou roli sehrála v europarlamentu Věra Jourová.

26:58-34:33 O tom, proč ani po dvaceti letech nemá Česká republika euro, k jehož přijetí se zavázala se vstupem do EU. Je otázka jeho přijetí problém politický, nebo ekonomický? Jaké jsou hlavní argumenty pro přijetí eura a jaké naopak proti jeho přijetí?

34:33-39:48 Není jedním z důvodů, proč se přijetí eura odkládá, i fakt, že většina lidí euro nechce? Byli by Dvořák a Vondra za referendum o přijetí eura, nebo ne?

39:48-41:29 Kdy budeme v Česku podle Dvořáka a Vondry nakonec platit eurem?