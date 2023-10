Sestra Mašínů vzkazuje: Buďte stateční a neuhýbejte. Totalitní zlo se nesmí opakovat

"Nejde o žádném hrdinství. To vše, v čem se moje rodina ocitla, byla povinnost. Byli jsme vychováváni v tom, že za každou pravdu se musí přinášet i oběti," říká sestra bratrů Mašínů Zdena Mašínová, která převezme státní vyznamenání od prezidenta Petra Pavla. Proč s jeho přijetím váhala? Jak vnímá kritiku některých činů svých bratrů Josefa a Ctirada? A umíme se poučit z chyb?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:50-3:07 Cítí se Zdena Mašínová jako hrdinka? Přijde si 28. října do Prahy převzít státní vyznamenání od prezidenta Petra Pavla?

3:07-7:00 Jak se dívá na černobílou debatu, která se v české společnosti ohledně jejích dvou bratrů vede? Viděla už film, který o jejich příběhu pojednává? A co na něj říkal její bratr Josef?

7:00-12:15 Má Zdena Mašínová pocit, že v celém příběhu rodiny Mašínů bývá opomíjena role její matky? Nebyl by i její život na samostatný film? Proč se Mašínová nemůže smířit s jejím osudem? A myslí si, že se někdy podaří najít ostatky jejích rodičů?

12:15-15:08 Umíme se jako společnost poučit ze svých chyb, nebo se historie opakuje? Proč se jí s přibývajícím věkem mluví o událostech spojených s její rodinou stále hůř? Jaká je nejdůležitější zpráva, kterou by chtěla předat mladší generaci?

15:08-18:23 Kde v dnešní společnosti vidí zlo? Čím ji o svém charakteru přesvědčil nový prezident Petr Pavel?

18:23-23:13 Co říká na slova ozývající se z opozice o tom, že dnes zažíváme novou totalitu? Proč je to podle ní nesmysl? Je v jejím životě něco, čeho lituje, že neudělala, nebo nemohla dělat kvůli režimu? A co by si ona sama ještě od života přála?