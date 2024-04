Pokorná o ruských tlacích v Evropě: Peníze proudily i přes Česko. Roli má Putinův muž

“Je to velká zpráva, ale zatím nevíme, jakých politiků se celá akce týká,” upozorňuje novinářka Deníku N Zdislava Pokorná na fakt, že česká vláda zařadila na sankční seznam zpravodajský web Voice of Europe po tom, co od BIS zjistila, že se jeho prostřednictvím Rusko snažilo ovlivňovat evropské volby. Jak síť fungovala? A kdo všechno od ní dostal peníze?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:32-5:03 Novinářka Deníku N Zdislava Pokorná mluví o tom, co odhalila Bezpečnostní informační služba o snaze Ruska ovlivnit evropské volby. Jaký vliv měl web Voice of Europe, který je předmětem zprávy tajných služeb, a jak tento případ vypovídá o fungování demokracie v Evropě? Jakou měl web v Česku návštěvnost, proč se sem přestěhoval z Nizozemska a kdo za ním stojí? 5:03-8:44 Jakou roli sehráli dva muži, které česká vláda zařadila na vnitřní sankční seznam - Viktor Medvedčuk a Arťom Marčevský? Kdo to je a co je v jejich pozadí? 8:44-13:04 Zveřejnila BIS i nějaké konkrétní důkazy? Má novinářka Pokorná nějaké vysvětlení pro to, že se doteď na veřejnost dostalo jen jedno jméno ze skupiny lidí, kteří mohli brát za svoji činnost "ruské" peníze? 13:04-16:40 Je něco z toho, co Pokorná popisuje, trestné? Také o tom, jestli má představu, jak dlouho BIS sledovala portál Voice of Europe a dva muže, kteří za ním stojí. 16:40-19:52 Jaký obsah Voice of Europe šířil v Česku? Kdo se objevil mezi jeho respondenty? A na jaké publikum web u nás mířil? 19:52-26:48 Je v tomto případě v podezření i nějaký novinář? A víme vůbec, jak proudily z Ruska peníze? Na základě čeho BIS tvrdí, že cílem skupiny bylo mimo jiné ovlivnit i volby do Evropského parlamentu? A na čem v kontextu případu ještě novinářka Zdislava Pokorná pracuje?