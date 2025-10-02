Spotlight

Vystoupení z NATO je šílenost. Z Bobošíkové jsem málem spadnul pod stůl, říká Macinka

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 8 hodinami
Sociální demokraty Andrej Babiš vyluxoval, protože se nechali vyluxovat, tvrdí předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka. "Můžou si za to sami, neměli opouštět své tradiční socanské postoje. Pak by nepřišli o své voliče." Motoristům coby "ideologické straně" nic takového nehrozí, tvrdí host Matyáše Zrna v předvolebním Spotlightu.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:07-04:23 Nebojí se Motoristé, že je Andrej Babiš vyluxuje jako své dřívější partnery? Co Petr Macinka vyčítá ODS a Petru Fialovi nejvíc? Budou veřejné finance lépe spravované pod Babišem? Nebyla energetická krize objektivní překážkou pro vyrovnané rozpočty?

04:23-10:04 V čem se Fialova politika skutečně liší od Babišovy? Je v programu ANO něco, co by přes Motoristy do vládního prohlášení neprošlo? Nerozhodne nakonec stejně Babiš?

10:04-16:40 Vadila by Motoristům tichá podpora vlády od Stačilo!? Umí si představit koalici s SPD? Jaký je postoj Motoristů k referendu o Evropské unii?

16:40-20:50 Byly by pro Macinku osobnosti typu Miroslava Ševčíka ve vládě přijatelné? Jsou už Motoristé s Babišem v předběžném kontaktu o povolební spolupráci? A lze s ním jednat věcně?

20:50-25:02 Je podle Macinky Babiš konzervativec? Nebude ANO po vstupu do vlády znovu tíhnout k evropskému mainstreamu? Na jaké resorty by si Motoristé ve vládě dělali nárok? Ujal by se osobně role ministra životního prostředí?

25:02-30:17 Uvažovali by o Filipu Turkovi jako o ministrovi? Proč mají právě Motoristé reálnou šanci uspět? Proč je výrazněji nepodpořil Václav Klaus?

 
Petr Macinka Motoristé sobě Volby do sněmovny 2025 Spotlight Matyáše Zrna Volby 2025 - předvolební rozhovory s lídry
