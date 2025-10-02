Vystoupení z NATO je šílenost. Z Bobošíkové jsem málem spadnul pod stůl, říká Macinka

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:07-04:23 Nebojí se Motoristé, že je Andrej Babiš vyluxuje jako své dřívější partnery? Co Petr Macinka vyčítá ODS a Petru Fialovi nejvíc? Budou veřejné finance lépe spravované pod Babišem? Nebyla energetická krize objektivní překážkou pro vyrovnané rozpočty?
04:23-10:04 V čem se Fialova politika skutečně liší od Babišovy? Je v programu ANO něco, co by přes Motoristy do vládního prohlášení neprošlo? Nerozhodne nakonec stejně Babiš?
10:04-16:40 Vadila by Motoristům tichá podpora vlády od Stačilo!? Umí si představit koalici s SPD? Jaký je postoj Motoristů k referendu o Evropské unii?
16:40-20:50 Byly by pro Macinku osobnosti typu Miroslava Ševčíka ve vládě přijatelné? Jsou už Motoristé s Babišem v předběžném kontaktu o povolební spolupráci? A lze s ním jednat věcně?
20:50-25:02 Je podle Macinky Babiš konzervativec? Nebude ANO po vstupu do vlády znovu tíhnout k evropskému mainstreamu? Na jaké resorty by si Motoristé ve vládě dělali nárok? Ujal by se osobně role ministra životního prostředí?
25:02-30:17 Uvažovali by o Filipu Turkovi jako o ministrovi? Proč mají právě Motoristé reálnou šanci uspět? Proč je výrazněji nepodpořil Václav Klaus?