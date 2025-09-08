Stačí jedna špatná věta. Putinův režim vrací do hry sovětský teror s léčebnami

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-6:06 V čem se přes léto zhoršila situace politických vězňů v Rusku? Odkud ředitel organizace Gulag.cz čerpá informace? V čem je pobyt v psychiatrické léčebně horší než ve vězení?
06:06-09:36 Za co se dnes nejčastěji lidé v Rusku posílají na psychiatrii a jaké "léčebné" postupy jsou na ně aplikovány? Je to stejné jako v Sovětském svazu 70.-80. let?
09:36-16:12 Jaké jsou rozdíly mezi běžnými věznicemi a trestaneckými koloniemi? Kdo je Jurij Dmitrijev a za co byl odsouzen? Bránily úřady odkrývání masových hrobů?
16:12-19:54 Co se stalo s Dmitrijevovou adoptivní dcerou a jakou roli sehrála v procesu? Je reálná šance, že se Jurij Dmitrijev z vězení dostane dříve než po uplynutí trestu? Jaké projevy nesouhlasu se dnes v Rusku nejčastěji trestají?
19:54-24:12 Je válka proti Ukrajině hlavní "zakázané" téma? Má už nový zákon o "vyhledávání extremistického obsahu" dopady v praxi?
24:12-30:26 Co znamená, že FSB může zřizovat vlastní věznice? Jak v praxi probíhá indoktrinace dětí a opravdu se rozšiřuje i do mateřských škol? V jakém stavu je dnes ruská opozice?
30:26-32:09 Existuje osobnost, která by mohla nahradit Alexeje Navalného jako opozičního lídra? Vidí Černoušek nějaký časový horizont, ve kterém by mohlo dojít ke změně režimu v Rusku?