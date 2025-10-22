Terapeutka: I pěst do polštáře pomůže. Spolknutá naštvanost vede k hlubším problémům

"S někým se bavím, on mě urazí a já se naštvu. Ale v ten daný moment se tím naštváním nemohu projevit nebo to dát nějak najevo - a tak to spolknu," popisuje proces. A dodává, že když se podobné emoce nahromadí, vzniká blok.
Projevovat emoce je podle Hniličkové veskrze zdravé. "Musíme ale vnímat také to, co je kolem nás. Nejsme na světě sami." Projevit naštvanost někde o samotě, třeba si bouchnout do polštáře, může v daný moment pomoct.
"Horší by bylo to spolknout a pak ještě pětkrát spolknout a potom vybuchnout uprostřed rodiny," doplňuje.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:43 Jak se na těle projevují nezpracované emoce a lze se naučit svému tělu naslouchat? Chodí za terapeuty lidé s přetrvávajícími potížemi, které medicína nevysvětlila?
05:43-11:49 Čemu bychom na svém těle měli věnovat pozornost? V čem spočívá psychoterapie zaměřená na celé tělo?
11:49-15:15 Proč je důležité uvědomovat si tělesné pocity? Co Hniličkovou dovedlo k tělové psychoterapii?
15:15-20:50 Co jsou "energetické bloky" v Core Energetics? Lze z místa napětí nebo bolesti poznat typ emoce? Je pro mnoho lidí obtížné dostat se ke kořenu svých emocí a tělesných bloků?
20:50-26:14 Bijí klienti na terapii do polštáře? Je vybití vzteku zdravé? Dá se naučit s emocemi pracovat? Je intuice součástí naslouchání tělu?
26:14-32:04 Překvapuje klienty, co o sobě skrze tělo zjistí? Existují jednoduché rituály, jak se napojit na tělo a předcházet potížím?