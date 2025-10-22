Spotlight

Terapeutka: I pěst do polštáře pomůže. Spolknutá naštvanost vede k hlubším problémům

před 22 hodinami
Pracujeme s tím, že se snažíme člověka rozhýbat, říká terapeutka Hana Hniličková. "Vidíme, kde zamrzlá emoce narazí na blok a najednou ji člověk ucítí," vysvětluje s tím, že zatuhlost emoce vzniká v situaci, kdy něco cítíme, ale nechceme to cítit.

"S někým se bavím, on mě urazí a já se naštvu. Ale v ten daný moment se tím naštváním nemohu projevit nebo to dát nějak najevo - a tak to spolknu," popisuje proces. A dodává, že když se podobné emoce nahromadí, vzniká blok.

Projevovat emoce je podle Hniličkové veskrze zdravé. "Musíme ale vnímat také to, co je kolem nás. Nejsme na světě sami." Projevit naštvanost někde o samotě, třeba si bouchnout do polštáře, může v daný moment pomoct.

"Horší by bylo to spolknout a pak ještě pětkrát spolknout a potom vybuchnout uprostřed rodiny," doplňuje.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:43 Jak se na těle projevují nezpracované emoce a lze se naučit svému tělu naslouchat? Chodí za terapeuty lidé s přetrvávajícími potížemi, které medicína nevysvětlila?

05:43-11:49 Čemu bychom na svém těle měli věnovat pozornost? V čem spočívá psychoterapie zaměřená na celé tělo?

11:49-15:15 Proč je důležité uvědomovat si tělesné pocity? Co  Hniličkovou dovedlo k tělové psychoterapii?

15:15-20:50 Co jsou "energetické bloky" v Core Energetics? Lze z místa napětí nebo bolesti poznat typ emoce? Je pro mnoho lidí obtížné dostat se ke kořenu svých emocí a tělesných bloků?

20:50-26:14 Bijí klienti na terapii do polštáře? Je vybití vzteku zdravé? Dá se naučit s emocemi pracovat? Je intuice součástí naslouchání tělu?

26:14-32:04 Překvapuje klienty, co o sobě skrze tělo zjistí? Existují jednoduché rituály, jak se napojit na tělo a předcházet potížím?

 
