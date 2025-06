Ti nejlépe placení nebudou potřeba. Spousta firem zkrachuje, říká o AI Čermáková

Spousta firem – které s nástupem umělé inteligence neudělají transformaci – zkrachuje, domnívá se manažerka a členka správní rady organizace Czechitas Senta Čermáková. Celý svět ale samozřejmě není jen o generativní umělé inteligenci a transformace bude oproti prvotním očekáváním trvat deset, možná i dvacet let, uznává.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-06:25 Které vlastnosti generativní umělé inteligence jí pořád připadají skoro až magické? Dokážeme v Česku tuhle příležitost využít? Chybí nám národní vzdělávací program? Je v přístupu k novým technologiím velký rozdíl mezi soukromým sektorem a státem?

06:25-10:29 Může umělá inteligence pomoct i profesím, které měly dřív k technologiím daleko? Mají mít strach i lidé na dobře placených postech? Jak moc se proměnil firemní život?

10:29-16:43 Jak moc přetrvává stereotyp, že ajťák je zasmušilý individualista někde v koutě? Je přirozené, že k IT inklinují více muži, nebo jsou tam spíš víc směřováni? Měl by se změnit přístup už ve školách? Pořád to mají holky v tomto oboru komplikovanější?

16:43-22:46 Na co máme připravit své děti a svá vnoučata? Je pravda, že lidé, kteří dnes nepoužívají AI, už tak trochu zaspali? V čem umělá inteligence otevírá dveře? Jak rychle se modely AI vyvíjejí?

22:46-27:29 Budeme mít za pár let robotické kolegy? Nemá obavy z toho, že se umělá inteligence jednou utrhne ze řetězu? Jak velký vliv má člověk na etické chování umělé inteligence?

27:29-31:49 Kdo jsou lidé, kteří AI programují? Jakou podporu potřebuje vznik velkého datového centra v České republice? Bojí se Češi nových věcí? Bude potřeba šířit AI gramotnost?