Totální představa pekla. Čech organizuje výpravy, na které se nikdo normální nehlásí

Tereza Engelová Tereza Engelová
před 8 hodinami
Rozdíl mezi klasickým jachtingem a jachtingem na Baltu je podle mořeplavce Jiřího Zindulky extrémní. Plavit se v zimě tam, kde mají lidé obtíže i v létě, je pro většinu jachtařů asi totální představa pekla, konstatuje.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:31 Jak se z člověka stane "guru" českého námořního jachtingu? Proč je jachting v Česku tak populární? V čem se liší letní jachting od zimního a expedičního? Co ho na zimních plavbách láká a jak vybírá posádku?

04:31-09:59 Jaké nejhorší situace v zimě na Baltu řeší a stává se, že někdo plavbu vzdá? Liší se čeští jachtaři od námořních národů v ochotě riskovat?

09:59-16:08 Jak se za 40 let změnila bezpečnost a výbava. Co musí mít ideální loď do ledu? Jak mohou nové technologie a umělá inteligence zvýšit bezpečnost na moři? Co musí umět nováček na extrémní plavbě a jak fungují noční hlídky?

16:08-19:17 Jak reálně vypadá záchrana uprostřed bouře? Zvažoval sólové plavby kolem světa? Jak se při takových plavbách řeší bezpečnost?

19:17-25:06 Jaké je Zindulkova nejdobrodružnější arktická historka z posledních let? Rozvíjí moře intuici?

25:06-28:52 Když se liší hlášení radaru a vlastní intuice, čemu dává přednost? Umí ho moře stále překvapit? Sleduje kvůli bezpečné plavbě i geopolitiku a regionální rizika?

28:52-31:38 Byl někdy zatčen jako domnělý špion? Co mu jachting dal a co vzal? Jaký je jeho nesplněný námořní sen?

 
