Prasklo to na jednoho a už je to téma. Vysmátý Feri ale odrazuje oběti, říká Urbanová

"Žádné aplikace ani dopisy na téma 'Ano, můžeme mít spolu sex' tady nikdo nechce. V milostném aktu je ale snadné poznat, jestli ten druhý souhlasí," říká poslankyně STAN Barbora Urbanová v rozhovoru se Světlanou Witowskou. Podle ní je nutné změnit pohled na sexualizované a domácí násilí. A to nejen v zákoně.

Od poloviny dubna médii rezonuje případ bývalého politika TOP 09 Dominika Feriho, který stojí před soudem kvůli obvinění ze sexuálního násilí vůči několika ženám. Zatímco někteří otevření tématu vítají, podle Urbanové je medializace případu chybou.

"Ubližuje to lidem, kterým se něco podobného stalo a teďka vidí, jak ten známý muž, poměrné vysmátý, říká jméno jedné ze slečen, jejíž případ policie z nějakého důvodu ukončila," vysvětluje Urbanová. Podle ní to může oběti sexuálního i domácího násilí odradit, aby se se svými zkušenostmi svěřily: "A to je špatně," varuje mladá politička ve Spotlightu.

Podle poslankyně STAN by se v jiných zemích takovým případům nikdy nedával takový prostor. To ale podle ní neznamená, že by se o tématu domácího a sexuálního násilí nemělo ve společnosti mluvit. "Praskla jedna aféra jednoho známého muže a teď o tom začínáme mluvit. To mě vlastně mrzí," svěřuje se Urbanová.

Proslavenost exposlance Dominika Feriho, který má na Instagramu stále stovky tisíc sledujících, prý byla podle Urbanové povrchní. Kromě působení na sociálních sítích za ním neviděla reálnou práci. "Politik by neměl být jen influencer. Od politika mám větší očekávání," říká na Feriho konto.

Urbanová v rozhovoru také hovoří o vnímání mladých, že je politika nepřátelská. I jí kolegové v Poslanecké sněmovně občas dávají najevo, jak je nezkušená. Horší startovní pozici prý mezi poslanci měla nejen kvůli věku, ale třeba i faktu, že je bývalou asistentkou současného ministra vnitra Víta Rakušana. "Asi jsem to čekala, ale vždycky, když je člověk v té realitě, je potom překvapený. Nechci říct, že je to strašné. To bych fňukala, ale je to občas těžké," říká.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:34 - 2:15 O tom, jaké je to být mladou poslankyní a v čem to mají mladí lidé v politice těžší.

2:15 - 4:25 O Dominiku Ferim, který stojí před soudem kvůli obvinění ze sexuálního násilí, a jeho poslanecké kariéře. Proč je špatně, že jeho případ vzbuzuje takový zájem médií?

4:25 - 8:55 Jak udržet balanc mezi presumpcí neviny a právem oběti na ochranu? A nemohla by medializace případu jasnější definici sexualizovaného násilí přispět?

8:55 - 9:55 Může pomoci iniciativa "Nesleduj Feriho, pomůžeš obětem"? A jak si Urbanová vysvětluje, že má Feri nadále tolik fanoušků?

9:55 - 13:59 O tom, jak by se měla proměnit definice sexuálního násilí.

13:59 - 18:08 Jak jsou k nové definici znásilnění otevření poslanci? A co definice domácího násilí?

18:08 - 18:55 Proč Urbanová navrhla na státní vyznamenání youtubera Karla Kováře alias Kovyho?

18:55 - 22:23 O cestě Barbory Urbanové do poslaneckého postu. Nebylo kroužkování na úkor koaličního partnera, tedy Pirátů, nefér?