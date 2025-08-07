"Už válčit nebudeme." Naděje pro Ukrajince: Rusko se rozloží zevnitř, popisuje Farský

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:45 V jakých politických vodách se budou letošní volby odehrávat? V čem tradiční strany chybují a proč se otevírá prostor populistům a extrémistům?
05:45-11:32 Vnímá konkrétní chyby současné vlády? jsou očekávání voličů přehnaná?
11:32-16:44 Dá se zastavit rozdělování společnosti? Chybí Česku a Evropě dlouhodobá vize a političtí lídři?
16:44-20:13 Kdo pro Jana Farského rozhodně není politickým partnerem po volbách a staví se k tomu podobně všichni Starostové? Za jakého partnera je dnes Česko v Evropě považováno?
20:13-26:03 Změní něco další sankce proti Moskvě? Prospívá Donald Trump spíš Rusku nebo Ukrajině? Co na Putina skutečně platí?
26:03-31:19 Co by mohla dělat jinak nebo lépe Evropská unie? Na jaký scénář je Evropa připravena, pokud válka neskončí?
31:19-35:17 Je pro politiky čím dál těžší obhájit zvyšování výdajů na obranu? Jak reaguje na výtky, že politici straší válkou?