Válečný chirurg o potenciálu Afriky: Je hluboko zakopaný a vykřesat ho dá práci

Dětský chirurg Jan Trachta s bohatými zkušenostmi s válečnou chirurgií z misí v Sýrii, Kongu nebo na Haiti býval podle svých slov velký nervák. Kontrolovat se a zůstat v klidu i v krizových situacích se prý učil dlouho.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-07:30 Jak špatný byl student? Jak se dá naučit klid a rozvaha na operačním sále? Jaká byla evakuace s celou nemocnicí z válečné zóny?

07:30-12:27 Kdy je dobré ucpat krvácejícímu ránu a jít si dát čaj? Googluje si někdy lékař v úzkých, co má dělat? Co ho láká na výjezdech do zahraničí v roli válečného chirurga?

12:27-19:36 Je možné si od stresu odpočinout v jiném stresovém prostředí? Proč si pro své další působení v zahraničí vybral nemocnici ve městě Entebbe v Ugandě? Co ho motivovalo a jak se tam nakonec dostal?

19:36-26:07 Jak se v zahraničí dorozumívá s kolegy? V čem bylo jiné vzít s sebou na misi celou rodinu? Jak čelili epidemii eboly?

26:07-35:35 Vnímá Afriku jako kontinent budoucnosti? Neodchází vzdělaní lidé z Afriky za lepším jinam? Je správná cesta finančně dotovat rozvojové projekty v Africe?

35:35-37:31 Mají Afričané o Evropanech zkreslenou představu? Z čeho se teď Jan Trachta raduje?