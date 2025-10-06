Spotlight

Věznice vybrakoval Prigožin. Novinář v mrazivém rozhovoru odkryl, kdo válčí za Putina

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 3 hodinami
Zajatí ruští vojáci mají obvykle jen devět tříd základní školy. "Lze tvrdit, že velká část těch, kteří se účastní války, jsou lidé s nízkými příjmy a nízkým sociálním statusem,“ konstatuje novinář Dmytro Karpenko, který na svém youtubovém kanálu přinesl rozhovory s bezmála patnácti sty ruskými válečnými zajatci.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:07-05:17 Bojí se Karpenko ruských agentů? Jak ho napadlo dělat rozhovory s ruskými válečnými zajatci? Co si zajatí Rusové mysleli na začátku války a jak se na konflikt dívají dnes? Z jakých regionů Ruska zajatci nejčastěji pochází?

05:17-08:56 Jaký mají zajatí vojáci sociální status a vzdělání? Jaké mají motivace ke vstupu do Sibiřského praporu nebo Ruského dobrovolnického sboru? Je mezi nimi mnoho bývalých vězňů?

08:56-14:07 Jaké setkání bylo pro Karpenka nejpodivnější? Co zajatci dělají? Jak novinář reaguje na obvinění z porušování Ženevských konvencí?

14:07-19:10 Jaký byl zajatý Čech Jakub Jurčaga, který bojoval v ruské armádě? Je teď členem Ruského dobrovolnického sboru? Věří Karpenko jeho názorové proměně?

19:10-21:53 Jak spolupracuje s Denisem Kapustinem, velitelem Ruského dobrovolnického sboru? Jak funguje program Vyměníme peníze za informace?

 
Spotlight Matyáš Zrno Spotlight Video Video Aktuálně.cz Obsah video titulky Spotlight Matyáše Zrna
Následující videa
Mrazivý simulátor válečné hrozby. Začalo to drony na Václaváku, líčí “premiér” Mlynář
24:16
Mrazivý simulátor válečné hrozby. Začalo to drony na Václaváku, líčí “premiér” Mlynář
Ondřej Sokol: Už nechci pracovat s ko***ama. Korektnost vraždí humor
37:28
Ondřej Sokol: Už nechci pracovat s ko***ama. Korektnost vraždí humor
Vystoupení z NATO je šílenost. Z Bobošíkové jsem málem spadnul pod stůl, říká Macinka
30:25
Vystoupení z NATO je šílenost. Z Bobošíkové jsem málem spadnul pod stůl, říká Macinka
Stínový premiér řekl, s kým by šel Babiš do vlády. Zmínil i "přehlídku zoufalství"
35:44
Stínový premiér řekl, s kým by šel Babiš do vlády. Zmínil i "přehlídku zoufalství"
Na tahu je prezident. Petr Pavel o schůzkách s lídry stran: Záznam brífinku
Na tahu je prezident. Petr Pavel o schůzkách s lídry stran: Záznam brífinku
Koalice Spolu drtivě prohrála s Babišem. Fiala okomentoval výsledky voleb
Koalice Spolu drtivě prohrála s Babišem. Fiala okomentoval výsledky voleb
Babiš v totální euforii. Podívejte se, jak poprvé okomentoval vítězné volby
Babiš v totální euforii. Podívejte se, jak poprvé okomentoval vítězné volby
Mrazivý simulátor válečné hrozby. Začalo to drony na Václaváku, líčí “premiér” Mlynář
24:16
Mrazivý simulátor válečné hrozby. Začalo to drony na Václaváku, líčí “premiér” Mlynář
Ondřej Sokol: Už nechci pracovat s ko***ama. Korektnost vraždí humor
37:28
Ondřej Sokol: Už nechci pracovat s ko***ama. Korektnost vraždí humor
Vystoupení z NATO je šílenost. Z Bobošíkové jsem málem spadnul pod stůl, říká Macinka
30:25
Vystoupení z NATO je šílenost. Z Bobošíkové jsem málem spadnul pod stůl, říká Macinka
Stínový premiér řekl, s kým by šel Babiš do vlády. Zmínil i "přehlídku zoufalství"
35:44
Stínový premiér řekl, s kým by šel Babiš do vlády. Zmínil i "přehlídku zoufalství"
Lidé kolem Fialy nechápou, jak se vede kampaň. Je mi jich až líto, říká Špaček
31:00
Lidé kolem Fialy nechápou, jak se vede kampaň. Je mi jich až líto, říká Špaček
Vede fond pro těžce nemocné děti: Rodiče zachvátí panika. Je potřeba jim pomoct
28:55
Vede fond pro těžce nemocné děti: Rodiče zachvátí panika. Je potřeba jim pomoct