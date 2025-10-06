Věznice vybrakoval Prigožin. Novinář v mrazivém rozhovoru odkryl, kdo válčí za Putina

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:07-05:17 Bojí se Karpenko ruských agentů? Jak ho napadlo dělat rozhovory s ruskými válečnými zajatci? Co si zajatí Rusové mysleli na začátku války a jak se na konflikt dívají dnes? Z jakých regionů Ruska zajatci nejčastěji pochází?
05:17-08:56 Jaký mají zajatí vojáci sociální status a vzdělání? Jaké mají motivace ke vstupu do Sibiřského praporu nebo Ruského dobrovolnického sboru? Je mezi nimi mnoho bývalých vězňů?
08:56-14:07 Jaké setkání bylo pro Karpenka nejpodivnější? Co zajatci dělají? Jak novinář reaguje na obvinění z porušování Ženevských konvencí?
14:07-19:10 Jaký byl zajatý Čech Jakub Jurčaga, který bojoval v ruské armádě? Je teď členem Ruského dobrovolnického sboru? Věří Karpenko jeho názorové proměně?
19:10-21:53 Jak spolupracuje s Denisem Kapustinem, velitelem Ruského dobrovolnického sboru? Jak funguje program Vyměníme peníze za informace?