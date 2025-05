XL modelky jsou populismus. Firmy se chtějí zalíbit, říká šéfka Miss Czech Republic

Svět módy nebojuje proti problémům, jako jsou poruchy příjmu potravy nebo nezdravé vztahy, soudí zakladatelka a prezidentka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko. "I tady v Česku, kde není svět modelingu v pravém slova smyslu – jako třeba v Paříži – chtějí úplně striktně míry."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:05-04:08 Co pro Makarenko znamená "krása"? Co považuje za krásy rodné Ukrajiny a domovského Česka? Jak těžké je vstřebávat to, co se děje na Ukrajině?

04:08-08:23 Cítila jako malá národnostní napětí? Napadlo ji v souvislosti s anexí Krymu, že může přijít i větší konflikt? Jak se změnil život jejím blízkým?

08:23-10:47 Sleduje detailně politický vývoj a debaty ohledně možného ukončení války? Věří ve spravedlivý mír? Co by si pro Ukrajinu přála?

10:47-15:46 Jak velká změna byla, když v 9 letech přišla z Ukrajiny do České republiky? Odkdy chtěla být modelkou? Jak zvládla proniknout do prostředí modelingu?

15:46-20:19 Pořád k modelingu patří problémy, o kterých se moc nemluví? A bojuje proti nim svět módy dostatečně? Jsou plus size modelky ozdravení, nebo marketing?

20:19-27:13 Snaží se ve své soutěži uplatňovat jiný přístup? Jak se stala prezidentkou soutěže? Co to všechno obnáší a proč shání sponzory sama?

27:13-33:55 Může být soutěž miss výdělečná? Jak často titul vítězkám úplně změní život? Zažila někdy situaci, kdy některé z dívek účast v soutěži rozmluvila, protože poznala, že by tak velký tlak nemusela unést?

33:55-36:35 Jak moc zrádný je svět modelingu? Umí sama někdy z toho kolotoče vystoupit?