Zemřou miliony lidí, zvažovaly jaderné mocnosti. Expert popisuje málo známá fakta

Polský premiér Donald Tusk prohlásil, že Polsko by mělo mít k dispozici jaderné zbraně a jedná proto o formě jaderného sdílení s Francií. Francouzi jsou skutečně schopni poskytnout Evropě jaderný deštník, uznává bezpečnostní analytik Jan Ludvík z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Byl by ale o hodně menší než ten americký.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-07:33 Jsou Francouzi schopní poskytnout Evropě jaderný deštník? O kolik by byl menší než ten americký? Co všechno vlastně americký jaderný deštník tvoří a jak by fungoval v praxi? Jak funguje sdílení jaderných zbraní?

07:33-14:32 Budou si teď chtít evropské země pořídit vlastní jaderný arzenál? Kolik a kde mají Američané v Evropě jaderných zbraní? Vyplatilo by se Rusku použít jadernou zbraň na Ukrajině?

14:32-21:05 Jak technicky a finančně náročné by bylo získat pro evropské země jaderné zbraně? Dokázala by to Česká republika? A jaké jsou důvody pro to, se do něčeho takového nepouštět? Jak drahá je údržba jaderných zbraní?

21:05-28:00 Jak důležitou roli hraje množství jaderných zbraní? Pomohlo by Ukrajině, kdyby se v roce 1994 při podpisu Budapešťského memoranda nevzdala jaderných zbraní, které zbyly na jejím území po rozpadu Sovětského svazu? Nebyl by dnes logický krok, kdyby se Ukrajina pokoušela jaderné zbraně znovu získat?