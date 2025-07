Pračky i staré zbraně. Rusům jsme se smáli a oni nás zase vypekli, tvrdí Zrno

Dronový útok na Kyjev z konce minulého týdne byl něco, na co je člověk zvyklý spíš z Donbasu. "Exploze byly slyšet po celém městě," říká šéfredaktor Aktuálně.cz Matyáš Zrno. V nočním tichu jsou navíc zvuky z výbuchů slyšet z větší dálky.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-07:37 Jaké jsou návraty na Ukrajinu? V jakém stavu jsou ukrajinské regiony? Jak válka změnila Dnipro? Je na tom hůř Oděsa?

07:37-14:54 Jaké následky za sebou zanechal masivní dronový útok na Kyjev? V jaké náladě jsou teď Kyjevané? Jak zvládla útoky protivzdušná obrana Ukrajiny?

14:54-20:58 Je teď znát intenzivnější tlak na Ukrajinu ze strany Ruska? Na co se teď Ukrajina spoléhá?

20:58-27:16 Dělá Západ méně, než může? Jakou důvěru má mezi Ukrajinci prezident Zelenskyj?

27:16-33:15 Co se skrývá za Trumpovým vyjádřením, že se z telefonického rozhovoru s Putinem zdá, že není připraven válku ukončit? Co na Putina platí? Co Matyáše Zrna na Ukrajině ještě čeká?