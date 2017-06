Teror v Londýně tak, jak ho zachytili lidé na mobil. Podívejte se na souhrnné video

dnes | Křik, panika, ale také obrovská solidarita. Na záběrech krátce po teroristickém útoku v Londýně jsou vidět davy lidí, kteří se zoufale snaží dostat do bezpečí. Policisté pomáhali vyděšeným lidem. A lidé, kteří byli před chvílí svědky teroru v samotném centru britské metropole, obětavě pomáhají zraněným. Tři útočníci v sobotu večer nejprve najeli dodávkou do lidí na mostě London Bridge, pak z auta vyběhli a zamířili do čtvrti Borough Market a bodali do lidí. Otřesný útok si vyžádal nejméně sedm obětí a desítky zraněných.