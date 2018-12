Tajemství nejlepšího bramborového salátu? Domácí majonéza a jablka

dnes | Každá rodina má svůj zaručený recept na ten nejlepší bramborový salát pod sluncem. Jeden takový máme i my. Kouzlo, které může salát dokonale povýšit, je doma vyrobená majonéza. Na drobné kostičky nakrájené jablko pak salát příjemně osvěží a dokonale v něm udrží vlhkost. Hodit by se mohla i šikovná vychytávka s dochucováním, kdy nejdříve přidáte sůl a pepř do brambor a teprve potom přidáte ostatní ingredience. Sledujte další díl pořadu To sníš.