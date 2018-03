Co bude v telce? Zuřící býk ukazuje, jak ztvárnit nesympatickou postavu

dnes | Filmový kritik Kamil Fila vybral do pořadu TV ovladač film Martina Scorseseho Zuřící býk. Snímek s Robertem De Nirem v hlavní roli je o pádu, kde na konci chybí vykoupení. Je to film, který vším upoutává, ale zároveň to je antiteze oscarového filmu. Scorsese možná cenu tehdy ani nechtěl, což je vlastně dobře, dodává Fila.