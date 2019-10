Pamět' národa Vložit

"Pokud mladí lidé nebudou vědět, co se dělo dříve, tak nevědí, co jim hrozí," varuje hudebník David Kabzan. Nelíbí se mu, že mnozí politici a historici relativizují "to, co se nám před třiceti lety v porážce totality podařilo. Takže to může přijít znovu." V seriálu Tváře vzdoru ´89 přinášíme vzpomínky těch, kteří vzdorovali komunistické totalitě.