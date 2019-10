Pamet' národa Vložit

Při výsleších na StB Václava Malého mlátili protože mlčel jako zařezaný a nic nepodepisoval v obavě, aby nikoho nezradil. "Estébáky mé mlčení přivádělo v zuřivost. Dávali mi do žeber a prý mně teď ani ten můj Bůh nepomůže. Řekl jsem jim, že všechno vidí... a oni se podívali do okna a chvíli do něj koukali. Bylo na nich vidět, jak jsou pověrčiví, říká dnes už s úsměvem biskup Malý.