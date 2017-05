Pražský orloj se zastavil. Dělníci demontovali kalendárium

dnes | Ve čtvrtek 25. května se na jeden den zastavil pražský orloj. Dělníci demontovali kalendárium Staroměstského orloje, které váží více než dvě stě kilo. Jedná se o druhou kopii původní kalendářní desky od Josefa Mánesa z roku 1866. Mistrův originál je uložen od roku 1882 v muzeu. Do díry v historické budově budou turisté zírat jen do pátku, kdy sem provizorně dají fotografii. Ta tu bude do té doby, než sem dělníci nainstalují třetí kopii kalendária, namalovanou věrně podle originálu Josefa Mánesa. Věž staroměstské radnice se bude opravovat dva roky. Ikona pražských památek se má vrátit do podoby z poloviny 19. století. V průběhu oprav se orloj zcela zastaví na několik měsíců v příštím roce.