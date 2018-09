Horník se zadlužil a těžce onemocněl. Do bytu se mu exekutoři vlámali

dnes | Horník Václav Smutný byl podle nadřízeného pracovitý člověk. Vydělával v dole dost peněz, ale nestačilo mu to. Zadlužil se u bank, nestíhal splácet a spadl do exekucí. Nakonec ještě onemocněl rakovinou. Lidé od exekutora mu prý vnikli násilně do bytu, když byl v práci. Příběh Václava Smutného, který ví, že bude do smrti splácet dluh, je jedním z těch, které popisuje projekt Chudé Česko.