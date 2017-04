Svět je šílený. Zpěváka kapely Sto zvířat odvezli do Bohnic

dnes | Zpěvák kapely Sto zvířat Jan Kalina už nechce žít v tomto světě, který je šílený a nastupuje do sanitky, která ho odváží do Bohnic. Tak začíná spot k jubilejnímu 25. ročníku festivalu Mezi ploty. Do kampaně k festivalu s názvem Patříš do Bohnic se zapojilo několik slavných osobností, například Richard Müller, Tomáš Klus, Xindl X nebo Honza Potměšil. Videa budou pořadatelé postupně uveřejňovat. Hudební a divadelní sláva letos proběhne o posledním květnovém víkendu. Na 14 scénách vystoupí kolem 120 špičkových českých a slovenských muzikantů a divadelníků.