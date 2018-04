Vyrůstal na ulici. V sedmadvaceti letech žije v "děcáku" a touží po vlastním bydlení

dnes | Zážitky z doby, kdy ho nad ránem budila zima či hlášení o příjezdu vlaků, by nejraději vymazal z paměti. Sedmadvacetiletý Jaroslav Holakovský, který v dětství několik let přespával s matkou a sestrou po ubytovnách, nádražích nebo na hřbitově, skončil v osmi letech v dětském domově a žije tam i dnes. Jeho největší touha je najít si vlastní bydlení, ale s dělnickým platem to jde těžko.