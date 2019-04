Cesta do pravěku omládla o 20 let. Stále uchvacuje vztahem fantazie a reality

dnes | Film Karla Zemana Cesta do pravěku z roku 1955 prošel digitálním zrestaurováním. Nyní má vzhled snímků ze 70. let, tvrdí filmový kritik Kamil Fila. V Cestě do pravěku je velký kontrast mezi vědou a magií. Film stojí na fantazijní touze malého kluka vidět oživlou knihu, dodává Fila.