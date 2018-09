Je to blábol. Scenáristé filmu Důvěrný nepřítel museli dostat snowboardem přes hlavu

dnes | Je to typ filmu, u kterého nepotřebujete moc dobře rozumět počítačům, abyste viděli, že ten film je strašný blábol a nedává to vůbec smysl, říká o novém českém snímku Důvěrný nepřítel filmový kritik Kamil Fila. Scenáristé podle něj mají inteligenci snowboarďáka, nebo někoho, kdo dostal snowboardem přes hlavu. Vojtěch Dyk ve filmu hraje programátora, což mu ale nevěříte. Pokud vás zajímá, jak vypadá herečka Gabriela Marcinková nahá, tak je to film pro vás, dodává Fila.