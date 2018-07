Pokračování filmového muzikálu Mamma Mia! je peklo na zemi. Jen předstírá odvaz

dnes | Snímek Mamma Mia! Here We Go Again je podstatně horší než film, který mu předcházel, tvrdí filmový kritik Kamil Fila. Podle něho je muzikál plný nesmyslů a bizarností i v samotných písních.