Unikát v Sydney. Most pro metro drží 173 kilometrů ocelových lan

dnes | V sydneyské čtvrti North West vyrostl v Austrálii první zavěšený železniční most postavený do oblouku. Jde o největší projekt hromadné dopravy v této zemi. Konstrukce mostu je spojena s každým sloupem 16 speciálními trubkami. Ty drží 127 ocelových lan, která dohromady měří 173 kilometrů. Pro metro v Sydney se most otevře v roce 2019. Podívejte se na video, jak most vznikal.