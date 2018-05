Jako z katastrofického filmu. Lidé unikli z mostu, právě když se řítil do vln

dnes | Povodně způsobené prudkými lijáky trápí Kubu. Velkou vodu nevydržel most ve městě Sancti Spíritus. Na videu jsou vidět lidé, kteří z mostu utíkají právě ve chvíli, kdy se řítí do vln rozvodněné řeky. Záplavy poškodily i rafinerii v centrální části ostrova. Neznámé množství ropy uniklo do zálivu Cienfuegos.