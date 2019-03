Neuvěřitelný elektromobil. Nejsilnější auto světa na běžné silnice je z Itálie

dnes | Firma, která dlouhou dobu spolupracovala třeba s Ferrari, se sama vrhla na výrobu vlastních vozů a první z nich je skutečně úctyhodný. Pininfarina Battista, pojmenovaný po zakladateli firmy, je hypersport, který přijde na trh v roce 2020. Čistý elektromobil má výkon 1900 koní a točivý moment 2300 newtonmetrů. Jedná se o nejsilnější auto světa homologované k provozu na běžných silnicích. Stejně neuvěřitelné jsou i dynamické parametry. Zrychlení z nuly na sto nemá zabrat ani dvě sekundy - to je prý svižněji než u vozu formule 1 - a nejvyšší rychlost by měla přesáhnout 350 kilometrů za hodinu. To vše samozřejmě při nulových emisích a dojezdu 450 kilometrů na jedno nabití.