Rusové vyrazili v plavkách na svah. Chtěli překonat rekord

dnes | Lyžaři a snowboardisté z Ruska se pokusili v Soči překonat Guinnessův světový rekord. Oblékli se jen do plavek a vydali se na svah. Organizátoři tvrdí, že jich bylo okolo 1800. Pokud se to potvrdí, překonají svůj stávající rekord. To se na sněhu prohánělo 1008 lidí.