Na tahu je prezident. Petr Pavel o schůzkách s lídry stran: Záznam brífinku

ČTK ČTK
před 19 hodinami
Podívejte se na brífink prezidenta Petra Pavla po jednání s lídry stran a hnutí, které kandidovaly do Poslanecké sněmovny.
 
