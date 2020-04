Důchodce Oldřich Tichý se vydal den před vyhlášením nouzového stavu v Česku na dlouho plánovanou cestu do New Yorku. Pandemie koronaviru ho dostihla v rodinném bytě na Floridě. Na konzulátě ve Washingtonu DC mu doporučili, pokud je v bezpečí u příbuzných, aby se nepokoušel odletět zpět do vlasti. Budu se muset připojistit, kvůli mému věku to je velmi drahé, popisuje Tichý z bytu v Boca Raton.