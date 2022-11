Český obranný průmysl by měl přitáhnout víc špičkových zahraničních technologií

Daniela Dlabolová Vložit

Do konce letošního roku by měla být dojednána smlouva na dodávku bojových vozidel pěchoty ze Švédska za více než padesát miliard korun. V rámci kulatého stolu Hospodářských novin o obranném průmyslu to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která zdůraznila, že při všech státních zakázkách trvá a bude trvat na co největším podílu domácího průmyslu při výrobě.