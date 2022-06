Kyberútočníci se v systémech firem mohou tajně pohybovat měsíce

David Ružička Vložit

Nejde o to, jestli útok přijde, je jen otázkou času, kdy se útočníci dostanou k nejcennějším datům. Pokud firmy nechrání své informační systémy, mohou si být jisté, že se to útočníkům jednou podaří. V infrastrukturách mohou ale už dávno slídit a čekat na správný čas. Investice do bezpečnosti firemních IT systémů se v Česku naprosto podceňují.