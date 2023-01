O válce nemluvím, obracíte to proti mně, tvrdí Babiš. Nerozumí diplomacii, říká Fiala

Andrej Babiš čelí kritice kvůli svým billboardům před druhým kolem prezidentských voleb. Tvrdí na nich, že je pro mír, zatímco jeho protikandidát Petr Pavel v něj prý nevěří. V první verzi Babiš dokonce strašil zapojením do války. "Mluvím o míru, ne o válce," reagoval na dotaz Aktuálně.cz na mítinku v Benešově. Podle premiéra Petra Fialy nerozumí diplomacii nebo podlehl iluzi z roku 1938.

Babiš hned po sečtení výsledků prvního kola voleb přišel nejprve se sloganem "Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják." Poté, co heslo vyvolalo silnou kritiku u veřejnosti i armády, začal Babiš tvrdit, že nemyslel všechny vojáky, ale jen svého protikandidáta, generála ve výslužbě a bývalého šéfa české armády Petra Pavla.

Následně nechal Babišův tým billboardy přelepit. Nově na nich cílí přímo na Pavla. "Generál nevěří v mír. Volte mír. Volte Babiše." Pavel to opakovaně označil za nesmysl, protože nic takového neřekl. Několikrát uvedl, že právě jako voják ví, co válka přináší, a proto vojáci vždy nejvíce usilují o mír. Vysvětlil, že "trvalý mír" je sice ideálem, ale nikdy v historii lidstva na světě nebyl. Babiš však na svých plakátech podstatné slovo "trvalý" vynechal a smysl výroku tak zcela překroutil.

"Pan Pavel říká, že nechce mír. Já mluvím o míru. Nemluvím o válce. O válce mluví pan premiér, jehož kandidátem je Petr Pavel," tvrdil předseda ANO novinářům ve čtvrtek večer po svém mítinku v Městském divadle v Benešově. Pavel však není kandidátem vlády, jak tvrdí Babiš. Vládní strany ho loni podpořily jako jednoho ze tří vhodných kandidátů, spolu s Danuší Nerudovou a Pavlem Fischerem.

Babiš odmítl, že svými slovy záměrně vyvolává v lidech strach. Za kritiku, která na něj míří ze všech stran, podle něj mohou média. "Totálně to obracíte proti mně," postěžoval si.

Zopakoval, že by v případě zvolení chtěl svolat mírový summit o Ukrajině. "Není to tak, že přijde Babiš a zařídí to," přiznal s tím, že by zkusil kontaktovat tureckého a francouzského prezidenta. O mír na Ukrajině, kterou Rusko napadlo loni v únoru, se přitom světoví politici snaží od samého počátku. Rusko ale jednání stále odmítá, stejně jako zatím nechce stáhnout své vojáky z území Ukrajiny.

Nerozumí diplomacii nebo propadl iluzi jako při Mnichovu, říká Fiala

Premiér Petr Fiala (ODS) pro Aktuálně.cz v pátek odmítl názor, že by nebyl příznivcem míru, ale upozornil, že mír není možný za každou cenu. Poukázal na mnichovskou dohodu, kterou její aktéři označovali za cestu k míru, ale skutečnost byla právě opačná.

"Když sleduji, jak Andrej Babiš bezostyšně a nešikovně používá ve své kampani pojmy válka a mír, mám jen dvě vysvětlení," uvedl premiér. Jako první možnost zmínil, že Babiš vůbec nerozumí mezinárodní politice a diplomacii. "Protože mít na každého číslo mobilu opravdu nestačí. Nebo propadl stejné iluzi jako ti, kteří v roce 1938 organizovali mnichovskou konferenci a mysleli si, že se tak dá zabránit druhé světové válce. Všichni víme, jak tragicky to dopadlo," uvedl Fiala.

Podobně vidí Babišovy řeči o mírové konferenci také Petr Pavel. "Na myšlence mírové konference není samozřejmě nic špatného. Ale podstatné je, že na to musíme najít shodu s našimi spojenci a musí být k tomu vůle i na straně Ruska. Ta zatím není," uvádí Pavel.

Babišovo náhlé předvolební volání po míru a konferenci označil za plácnutí do vody. "Mírovému procesu můžeme pomoci tím, že budeme velmi aktivní v EU a NATO. Nový prezident bude mít šanci zastupovat naši zemi tři měsíce po inauguraci na summitu aliance. To je ta správná půda pro návrhy na mírová řešení," řekl Pavel pro Aktuálně.cz.

Mimochodem, když Babiš tvrdí, že Fiala mluví o válce, opět mění smysl původního sdělení. Premiér toto slovo nepoužil v souvislosti s tím, že by se Česko mělo do konfliktu aktivně zapojit. Vyslovil ho tři dny po napadení Ukrajiny Ruskem v rozhovoru pro televizi Prima v následující souvislosti. "Ve válce jsme, je to útok proti svobodnému světu, musíme udělat vše, abychom Putina zastavili," řekl s tím, že Česko má Ukrajině pomoci se agresi ubránit.