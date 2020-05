Můžeme si zatím oddechnout, první část epidemie se podařilo zastavit, patříme k těm lepším zemím, rozvolňování opatření mohlo začít o týden dřív. Děti by se měly vrátit zpátky do školy, rizika pro ně jsou minimální, omezení na 15 dětí ve třídě není třeba, ale nemůžeme rodiče do toho nutit, říká epidemiolog a ředitel Centra očkování a cestovní medicíny Jiří Beran.