Každý chleba, co upeču, je originál, když si ho z časových důvodů někde koupím, tak mě to dost vytrestá. Svůj kvásek beru všude s sebou, vracel jsem se pro něj i 40 kilometrů, mluvím s ním, říká Lubomír Kobéda, který podniká s chlebovým kváskem a učí lidi péct. Máme hrozně rychlou dobu, lidé jsou netrpěliví, když peču, je to relax, zpomalím se, kvásek to vyžaduje, dodává.